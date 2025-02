Motiunea de cenzura nu are nicio sansa sa treaca prin Parlament, sustine Tanczos Barna: Sansele sunt egale cu 0

Motiunea de cenzura nu are nicio sansa sa treaca prin Parlament, sustine Tanczos Barna: Sansele sunt egale cu 0Distribuie daca iti place!Motiunea de cenzura anuntata de George Simion, nu are nicio sansa in momentul de fata sa treaca prin Parlament, sustine Tanczos Barna.Motiunea de cenzura impotriva Guvernului nu are sanse sa votata in Parlament, spune ministrul Finantelor, Tanczos Barna. El subliniaza ca majoritatea parlamentara este solida, ceea ce face ca o schimbare sa fie improbabila. ... citește toată știrea