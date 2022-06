Motivele pentru care copilaria de astazi este mai fericita decat cea din trecut

In preajma zilei de 1 Iunie, Scoala Gimnaziala numarul 30 din Brasov a fost gazda unui eveniment dedicat Zilei Internationale a Copilului, la care au participat elevi de la 6 scoli gimnaziale din judet. "La Scoala 30, astazi are loc prima editie a concursului "Argumentele copilariei", iar, an de an, ne dorim ca acest concurs sa isi continue activitatea cu urmatoarele editii", a spus directorul Scolii 30, Pompilia Tisulescu."Care sunt motivele pentru care copiii de acum au o copilarie mai ... citeste toata stirea