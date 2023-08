S-a aflat motivul halucinant pentru care soferul din Brasov a dat intentionat cu masina peste copilul de sapte ani. Victima este varul tanarului de 20 de ani de la volan, iar acesta a reactionat violent pentru a-i da o lectie baiatului pentru ca a dat intentionat de 3 ori cu masina peste el.Totul pentru ca baietelul ar fi aruncat cu pietricele in masina. Socant este ca s-a intamplat chiar in ziua in care copilul implinea 7 ... citeste toata stirea