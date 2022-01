Motivul pentru care procurorii au clasat plangerea unui barbat care a platit pentru o garsoniera, dar nu a primit-o

Parchetul a clasat o plangere penala facuta de un cumparator al unui apartament din Brasov pentru ca se poate vorbi de inselaciune doar in limbaj popular, nu si in cel juridic, in opinia magistratului. 40 de familii din Brasov si din alte parti ale tarii au cumparat apartamente intr-un bloc din zona noua a cartierului Tractoru. In momentul in care oamenii au platit integral pretul apartamentelor, blocul de pe strada George Calinescu numarul 10 era deja ridicat si mai urma sa fie facute doar ... citeste toata stirea