Marti, 31 octombrie, in jurul orei 16.00, in localitatea Lisa, politistii au depistat, pe drumul comunal, o persoana care conducea o motocicleta ce nu avea montat numarul de inmatriculare. Politistii au efectuat verificarile specifice, context in care a fost identificat conducatorul acesteia, un barbat din localitate, in varsta de 42 de ani, despre care au stabilit ca nu ... citeste toata stirea