Joi, 11 mai, in jurul orei 18.00, pe DN 13, la iesire din localitatea Bunesti, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un camion si o motocicleta, care circulau pe sensul de mers spre Sighisoara. "In dinamica accidentului, motocicleta a intrat in parapetul din beton, de ... citeste toata stirea