Motociclist mort intr-un accident rutier la Sfantu Gheorghe. Sapte case au ramas fara curent electric in urma accidentului

Un motociclist a murit in urma unui accident in care a mai fost implicat si un autoturism. In urma accidentului, sapte case au ramas fara curent electric Un motociclist si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut in municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. Motocicleta pe care o conducea tanarul de 29 de ani a fost implicata intr-un accident rutier, impreuna cu un autoturism condus de un tanar de 21 de ani. Politistii covasneni spun ca accidentul a avut loc in jurul orei 11:30, pe