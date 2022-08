Motociclist mort intre Codlea si Vladeni

Un motociclist si-a pierdut viata intr-un accident petrecut in apropiere de Brasov. Barbatul de 45 de ani a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-un parapet situat pe marginea drumului, pe DN 1, la km 188, intre localitatile Vladeni si Codlea, din judetul Brasov"Cand au ajuns echipajele medicale la fata locului, victima era in stop cardio respirator. S-a inceput imediat aplicarea manevrelor de resuscitare de catre personalul medical, dar, din pacate, in ciuda eforturilor depuse ... citeste toata stirea