Mr. GoRo, "Magicianul" care ii uimeste pe italieni cu bicicletele pe care le construieste

Robert Godri este un brasovean care i-a cucerit pe pasionatii de biciclete din Italia: le construieste modele personalizate si da viata unor motociclete electrice, replici ale unor modele clasice, scrie promotor.ro. Fiecare bicicleta este unica. Este construita in functie de preferintele clientului si de propria inspiratie, din materiale reciclate. Fiare ruginite, foste scule, piese pe care altii le-ar considera numai bune de aruncat se transforma in arta pe roti in mainile lui.