Ministerul Sanatatii a anuntat luni seara, ca, in aceasta primavara, se vor investi peste 2,1 miliarde de lei in echipamente medicale noi pentru diagnosticarea afectiunilor oncologice. Vor beneficia de aceasta investitie 48 de unitati sanitare din tara.Ministerul Sanatatii transmite ca inveseste peste 2.1 miliarde de lei in dezvoltarea infrastructurii medicale si achizitionarea de echipamente medicale noi, dedicate diagnosticarii afectiunilor ... citeste toata stirea