Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat miercuri ca Banca Nationala sprijina in totalitate un program al guvernului de ajustare fiscala. A subliniat ca decizia e politica, nu fiscala. Decizia politica nu e usoara, a subliniat Isarescu."Sprijinim un program al guvernului de ajustare fiscala, ca sa nu ii spun corectie, ca suna mai grav. Pe asta il sprijinim in totalitate. Cum va iesi e atributul guvernului, el are politica fiscala, noi vom lucra cu ea. Personal, si colegii mei, si-au expus ... citeste toata stirea