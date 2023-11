Adrian Vornicu, expert in micronutritie, a vorbit despre importanta fermentarii alimentelor inainte de consum. "Toata lumea vorbeste de cancer in mediu acid. Muschiul este cel mai acid tesut, dar nu face cancer. Ai cancer la os, care este alcalin. Nu auzi de cancer la muschi din cauza acidului lactic. (...) Muraturile, painea fermentata au acid lactic", a spus Adrian Vornicu, in emisiunea iThink, cu Iusti Fudulu."Lasati orezul 24 de ore in apa, sa fie hidratat bine, lasati sa creasca aluatul ... citeste toata stirea