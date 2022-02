Multa birocratie pentru punerea in functiune a unor camere de monitorizare

Punerea in functiune unui sistem de supraveghere nu este un lucru atat de simplu, asta din cauza numeroaselor proceduri birocratice. Astfel, in municipiul Codlea sunt aproape gata lucrarile de montare a 148 de camere de supraveghere pe domeniul public. Totusi, pentru ca acestea sa fie puse in functiune, este nevoie de contracte de furnizare a energiei electrice, iar acestea se incheie in momentul in care este rezolvata problema racordarii la reteaua de alimentare. "Pentru cele 148 de camere, ... citeste toata stirea