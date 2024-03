Multa mizerie pe langa covrigi si clatite

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Brasov a descins in municipiul Fagaras, in cadrul unui control tematic pe linie de alimentatie publica. Echipele de control au constatat abateri la doi operatori economici verificati, respectiv Bianrod Com SRL (covrigarie) si Alex Yammy Food SRL (rulota cu clatite). "Neregulile prezente in activitatea lor au dus la sanctionarea celor doi operatori cu amenzi contraventionale in valoare totala de 13.000 lei si oprirea temporara a ... citește toată știrea