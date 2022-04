Multumiri adresate brasovenilor din partea sefului CNCAV pentru implicarea in campania de vaccinare

La finalul activitatii Comitetului National de Coordonarea Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid 19, seful acestui organism, Andrei Baciu, a tinut sa adreseze multumiri brasovenilor pentru inselegerea de care au dat dovada si implicarea in lupta cu aceasta epidemie."O activitate fara precedent nu numai in Romania, ci in intreaga lume, doresc sa transmit un mesaj sincer de multumire si recunostinta tuturor celor care s-au implicat in mod deosebit si au facut eforturi extraordinare ... citeste toata stirea