Munca de condamnat: plimbatul cainilor

Aproximativ 160 de brasoveni condamnati la munca in folosul comunitatii trebuie sa presteze diferite activitati pe domeniul public al municipiului Brasov. Conform legislatiei, ei lucreaza in fiecare zi in folosul comunitatii cate 2 ore, iar activitatile pe care le presteaza sunt diverse.Astfel, a explicat purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, in principal, cei condamnati la ore de munca in folosul comunitatii desfasoara activitati de salubrizare in diverse locuri din oras, ... citeste toata stirea