Muncesc inca la Galati: la aproape o luna de la marile inundatii, e namol de scos din case

In urma inundatiilor devastatoare din judetul Galati, din 14-15 septembrie 2024, pompierii din Brasov isi continua misiunea de a sprijini comunitatile afectate, contribuind la revenirea la normalitate. Dupa mai bine de 3 saptamani de la "detasare", ei sunt inca implicati in actiuni de indepartare a stratului gros de namol si a resturilor aduse de ape, facilitand astfel accesul in locuintele oamenilor si pe drumurile inundate.