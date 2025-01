Muncitorii de pe Autostrada Sibiu-Fagaras s-au intors pe santier

Chiar daca in ultima perioada a fost o vreme autentica de iarna, antreprenorul turc Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS a reluat lucrarile la Autostrada Sibiu - Fagaras. Astfel, potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, utilajele lucreaza pe mai multe sectiuni, in special in zona podurilor, la pregatirea terenului si la turnarea pilotilor forati de la baza structurilor.Lucrarile la Autostrada Sibiu - Brasov au inceput in vara anului trecut si trebuie ... citește toată știrea