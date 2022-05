Municipalitatea brasoveana cauta o firma care sa ridice "epavele pe patru roti"

Primaria Brasov cauta o firma care sa se ocupe de ridicarea masinilor abandonate pe domeniul public, serviciu pentru care este dispusa sa plateasca 149.121 lei. Pentru acest serviciu, Primaria Brasov a lansat o procedura de atribuire, iar ofertele sunt asteptate pana in 5 mai. In cazul in care va fi gasit un prestator, cu acesta se va semna un contact valabil pana la data de 31 decembrie 2022, cu posibilitate de prelungire prin acte aditionale pentru perioada 1 ianuarie 2023 - 30 aprilie 2023, ... citeste toata stirea