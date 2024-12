MUNICIPIUL BRASOV - Anunt privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi

Anunt privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi, in conformitate cu prevederile art. 14. din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 17 -18 din Odinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere si Capitolului III din ... citește toată știrea