Municipiul Brasov s-a inscris la masa credala in dosarul falimentului Nordis

Lista creditorilor companiei Nordis, inclusa in dosarul insolventei companiei si analizata de Profit.ro, are la acest moment peste 1.000 de persoane fizice si firme, inclusiv nume precum CEC Bank, Braiconf, Esiriac Auto, Engie, Digi, La Fantana, PPC si fostul fotbalist Florin Gardos.Totalul creantelor acceptate la masa credala in insolventa Nordis este de 728.879.237,17 lei, din care 422.694.049,46 lei reprezinta creante potentiale, care izvorasc in principal din obligatii de a face care sunt ... citește toată știrea