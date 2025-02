Municipiul Brasov se confrunta cu o problema majora privind numarul insuficient de locuri in crese, in 2025

Municipiul Brasov se confrunta cu o problema majora privind numarul insuficient de locuri in crese, in 2025Distribuie daca iti place!Municipiul Brasov se confrunta cu o problema majora privind numarul insuficient de locuri in crese a declarat viceprimarul Brasovului, Lucian Patrascu, in emisiunea Culisele Zilei cu Sebastian Dan.Potrivit viceprimarului Lucian Patrascu, in anul scolar 2024-2025, aproximativ 600 de copii nu au reusit sa obtina un loc intr-o cresa din oras. De la preluarea ... citește toată știrea