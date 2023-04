Municipiul Brasov are in plan sa se imprumute cu 100 de milioane de lei bani ce ar urma sa fie folositi pentru realizarea a doua proiecte europene, pentru care contractele de finantare prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, au fost semnate in anul 2020. Pentru ca Primaria Brasov sa poata incepe negocierile pentru contractarea imprumuturilor va fi nevoie de acordul Consiliului Local Brasov, iar votul va fi dat in sedinta de plen din 26 aprilie.Imprumutul va fi contractat pentru ... citeste toata stirea