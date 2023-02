De astazi, 15 februarie, utilizarea munitiei cu plumb la vanatoare in zonele umede este interzisa in toate cele 27 de tari ale Uniunii Europene, precum si in Islanda, Norvegia si Liechtenstein. Decizia a fost votata in 2021 de catre Comisia Europeana, iar tarile din spatiul comunitar au avut la dispozitie o perioada de doi ani in care sa se pregateasca pentru aceasta schimbare. ... citeste toata stirea