Muntele Everest continua sa creasca in inaltime. Cercetatorii au gasit explicatia pentru acest fenomen exceptional

Muntele Everest este cel mai inalt munte de pe Pamant - 8,85 km deasupra nivelului marii - si de fapt continua sa creasca. Oamenii de stiinta au gasit o explicatie pentru acest fenomen rar.Escaladarea varfului Everest a fost intotdeauna o performanta, dar se pare ca sarcina ar putea deveni din ce in ce mai dificila: cercetatorii spun ca masivul are un fel de crestere brusca si au gasit explicatia pentru care s-a inaltat cu pana la cateva zeci de metri, scrie News.ro care citeaza The Guardian. ... citește toată știrea