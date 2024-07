Muntele nu e aleea din parc! Si-au dus copilul in Bucegi, pe un traseu dificil, care i-a doborat si pe ei. Pentru a-l salva, a fost trimis elicopterul de la Brasov

Salvamontistii au avut de a face cu alte noi cazuri in care turistii nu se informeaza asupra gradului de dificultate al traseului turistic pe care vor sa-l parcurga.Sambata, 6 iulie, au fost chemati in ajutor de o familie epuizata fizic pe Jepii Mici, aflata in imposibilitatea de a mai inainta. "Mentionam ca la capetele acestui traseu sunt amplasate panouri care avertizeaza asupra faptului ca este un traseu dificil, care necesita o buna pregatire fizica si echipament adecvat", atrage atentia ... citește toată știrea