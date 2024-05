Music Bingo, pentru liceeni si studenti, in 25 mai

Liceeni si studenti din oras sunt asteptati, in 25 mai, la o cafenea din centrul vechi, unde va avea loc primul music bingo din Brasov. Este pregatit de tinerii de la Rotaract Kronstadt, dupa o idee preluata din Iasi. Conceptul de Music Bingo este o combinatie intre bingo si muzica, care a pornit in SUA in mai 1958, iar de cativa ani a ajuns si in Romania. "Am vazut pentru prima data conceptul Music Bingo la Iasi, in noiembrie 2023, cand am participat la o conferinta alaturi de rotaractienii ... citește toată știrea