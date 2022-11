Cele mai frumoase pagini din musical-urile care au facut istorie ("My Fair Lady", "Cats" "Aspects of Love", "Kiss me, Kate"), dar si piese de pe coloanele sonore ale unor filme celebre ("Luminile rampei", "Vrajitorul din Oz" sau "Breakfast at Tiffany's") vr putea fi azite miercuri, de melomanii brasoveni. La ora 17, la Recitalul de la ora cinci, de la Muzeul "Casa Muresenilor". Acesta va fi sustinut de ... citeste toata stirea