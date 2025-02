Mutatiile virusului gripei aviare ar putea declansa o viitoare pandemie

Oficialii din cadrul agentiilor Uniunii Europene pentru boli si alimente au dezvaluit in cel mai nou raport privind gripa aviara ca virusul evolueaza intr-un ritm alert si ca exista posibilitatea de a se declansa viitoare pandemii. Potrivit specialistilor, in prezent sunt 34 de mutatii genetice potentiale care ar putea creste posibilitatea transmiterii gripei aviare de la animale la oameni in Europa.Concluziile celor de la Centrul european de prevenire si control al bolilor (ECDC) si ... citește toată știrea