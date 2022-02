Mutilat de caini, adus la Brasov pentru operatii estetice. Proprietarul animalelor, 30 de zile in arest la domiciliu

Un copil, in varsta de 10 ani, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost muscat de mai multi caini, in proximitatea strazii Fermei din Sfantu Gheorghe. Cu muscaturi pe aproape tot corpul, cele mai grave rani fiind provocate in zona bratelor, baiatul a fost dus initial la Urgente, la Spitalul din Sfantul Gheorge, unde medicii i-au facut o toaletare a plagilor, de aici fiind transferat la Brasov, la Spitalul Clinic de Copii, pentru ca necesita interventie de chirurgie plastica. "A ajuns in ... citeste toata stirea