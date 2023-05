Un tanar de 29 de ani, a ajuns in stare grava la spital, luni, 22 mai, dupa ce a fost mutilat de urs in timp ce pazea o turma de oi.Barbatul se afla la o stana din Codlea, acolo unde pasteau oile. In momentul in care cainii s-au alertat si au alergat catre un luminis, tanarul, in varsta de noua 29 de ani, s-a dus sa vada ce se intampla, moment in care ursul a iesit din tufis si l-a atacat. Barbatul a fost transportat de urgenta la ... citeste toata stirea