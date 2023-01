Muzeu si cafenea in Bastionul Postavarilor

Inchis in anul 2015, Bastionul Postavarilor de sub Tampa va intra in reabilitare, iar dupa finalizarea lucrarilor, in cladire va functiona, din nou, un muzeu. Lucrarile vor fi facute de Primaria Brasov, care a preluat monumentul de la Consiliul Judetean Brasov, iar proiectul este acum in etapa pregatirii documentatiilor tehnice. Pentru elaborarea acestor documentatii, municipalitatea brasoveana a semnat un contract in valoare de 293.930 de lei (cu tot cu TVA) cu firma bucuresteana Q-Group SRL. ... citeste toata stirea