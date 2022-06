Muzeul Casa Muresenilor din Brasov angajeaza

Muzeul "Casa Muresenilor" Brasov organizeaza in data de 14 iulie 2022, ora 10, concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate S, gradul I.Conditii de inscriere:studii superioare de lunga durataexperienta in resurse umane minim 2 aniexperienta in achizitii publice constituie avantajcunostinte operare PCvechime in munca minim 6 ani si 6 luniPentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:cerere de inscriere la ... citeste toata stirea