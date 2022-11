Muzeul de Arta Brasov are un nou director. Bianca Balsan, presedinte al Asociatiei MAIE

Muzeul de Arta Brasov are un nou director. Bianca Maria Balsan va conduce institutia de cultura.Consiliul Judetean Brasov a anuntat noul director al Muzeului de Arta Brasov, in persoana Biancai Maria Balsan, fostul Sef Serviciu Programe Culturale si Educationale al Muzeului National Cotroceni, cu experienta de peste 15 ani in domeniul managementului cultural.Numirea sa pe pozitia de director general al Muzeului vine in urma concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Arta Brasov, ... citeste toata stirea