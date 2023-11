Deschis in perioada evenimentului Dracula Film Festival, ce s-a desfasurat in perioada 25 - 29 octombrie, Cinematograful Modern de pe Bulevardul Grivitei este inchis acum. Situatia s-ar putea schimba in urmatoarele doua saptamani, pentru ca, asa cum a anuntat primarul Brasovului, Allen Coliban, la "Modern" se va muta Muzeul de Stiinte.De altfel, directorul Centrului de Cultura Apollonia, Horia Mihail, a anuntat marti, 14 noiembrie, ca pana la finalul lunii noiembrie este posibil ca toate ... citeste toata stirea