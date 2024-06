Muzeul Judetean de Istorie Brasov va incasa peste 180.000 de lei pentru descarcare arheologica

Specialistii Muzeului Judetean de Istorie Brasov vor monitoriza lucrarile realizare de Primaria Brasov in zonele in care este necesara supravegherea arheologica. Pentru aceste servicii, muzeul va incasa de la Primaria Brasov suma de 183.427 de lei, cu tot cu TVA, contractul incheiat cu municipalitatea brasoveana fiind valabil pana la finalul anului.Conform contractului, Muzeul va asigura supravegherea arheologica atat in centrul istoric al Brasovului, cat si in zonele de protectie cat si in ... citește toată știrea