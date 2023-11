Inceputa in anul 2020, amenajarea Muzeul Sportului si Turismului Montan in cladirea "Olimpia" de sub Tampa este in curs de finalizare. Lucrarile de reabilitare a cladirii in care va functiona muzeul au fost terminate, schema de personal a fost stabilita, iar in perioada urmatoare vor fi aduse si echipamentele de care este nevoie pentru expozitii. De altfel, Muzeul Judetean de Istorie Brasov (in subordinea caruia este muzeul din cladirea Olimpia) a semnat un contract in valoare de 354.656 lei, ... citeste toata stirea