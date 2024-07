Muzica de film si spectacol pentru copii, la final de saptamana, in Piata Sf. Ioan

Stagiunea estivala a Operei Brasov continua in Piata Sf. Ioan la sfarsit de saptamana, cu doua propuneri. Astfel, sambata, 13 iulie, de la ora 19.00, publicul va putea participa la concertul extraordinar "This Is My Song". Evenimentul este dedicat coloanelor sonore ale multor filme ce au facut istorie, in aranjamente originale semnate de Andrei si Ionel Tudor: "What Is a Youth" (Romeo and Juliet) "I Will Always Love You" (The Bodyguard), "All I Ask of You" (The Phantom of the Opera), "Over the ... citește toată știrea