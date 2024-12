Muzica electronica, show de lasere si artificii in noaptea de Revelion, in Piata Sfatului

Brasovenii si turistii sunt din nou invitati in Piata Sfatului, pentru o petrecere animata de DJ cunoscuti si acompaniata de show-uri de lasere si focuri de artificii."Va dam intalnire la miezul noptii in Piata Sfatului, exact inainte de a trece in 2025. Si in acest an ii avem alaturi de noi pe cei de la Kiss FM cu un program fain. O sa avem, evident, un foc de artificii la miezul noptii si un spectacol de lasere. O sa ramanem acolo, in piata, pana in jur de ora 1.00, atat dureaza si ... citește toată știrea