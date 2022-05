Muzica, joc si voie buna la balul de la Venetia de Sus

Muzica, joc si voie buna la sarbatoarea satului Venetia de Sus. Fiii satului Venetia de Sus s-au intrunit la caminul cultural in seara de 30 aprilie 2022, incepand cu ora 19.00 pentru a petrece impreuna la ,,Balul Esinutului Venetian". Este primul eveniment organizat dupa perioada de pandemie, dar a avut si un scop special.,,Buna intelegere in comunitatea noastra in privinta aplicarii legilor funciare a fost motivul acestui eveniment. Cam 90% din terenurile satului au fost atribuite ... citeste toata stirea