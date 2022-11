Muzica si hohote de ras, la... Filarmonica

Un duo de renume international: Igudesman & Joo, care ridica orice sala de melomani in picioare, va fi la Brasov, in 24 noiembrie. La Filarmonica, mai exact, unde vor prezenta un spectacol nou-nout, care va avea premiera chiar in orasul nostru. Acesta se numeste Happy Concert si este integral creat si conceput de Aleksey Igudesman si Hyung-ki Joo. Ei au creat un program simfonic cu muzica de Beethoven, Ceaikovski, Mozart, Morricone, Johann Strauss, Pharell Williams, Erran ... citeste toata stirea