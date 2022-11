Miercuri, 23 noiembrie, politistii au fost sesizati de catre o femeie din municipiul Sacele, judetul Brasov, cu privire la faptul ca ar fi fost victima unei violente in familie."Din cercetarile efectuate in cauza, a reiesit faptul ca femeia reclamanta ar fi fost amenintata cu acte de violenta de catre concubinul sau, aspecte care i-au creat o stare de temere. In conformitate cu prevederile legale si avand ... citeste toata stirea