N-a apucat sa dea, evacuat 5 zile

Sambata, 15 februarie, in jurul orei 23:15, politistii de la Sectia 5 de Politie Brasov au primit spre instrumentare un caz de violenta in familie, confirmat la fata locului. "In temeiul sesizarii primite, politistii s-au deplasat la domiciliul femeii, pe aleea Magnoliei din municipiul Brasov, unde, in urma cercetarilor efectuate, au stabilit ca pe fondul unor discutii in contradictoriu, un barbat, de 46 de ... citește toată știrea