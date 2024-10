N-a fost liniste prin case, de Sfantul Dumitru

Sambata, 26 octombrie, ziua Sfantului Dumitru, a fost o zi cu nu mai putin de 3 cazuri penale de violenta in familie.Primul caz a fost instrumentat de la Brasov, unde o femeie, de 64 de ani, a sunat la 112 sa reclame ca e amenintata de parneter cu acte de violenta. "Fata de cele sesizate, un echipaj de politie s-a deplasat imediat la adresa indicata, situata municipiul Brasov, unde l-a identificat in locuinta pe barbatul presupus agresor, in varsta de 54 de ani. Aici, politistii au stabilit ... citește toată știrea