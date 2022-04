N-au avut nicio sansa

Un grav accident rutier a avut loc luni, 25 aprilie, in jurul orelor 17.00, pe DN1, la km 261+150 m, intre localitatile Ucea si Arpasu. Doua masini au intrat in coliziune, impactul fiind unul violent: ambii soferi au ramas captivi in "meghina" in care li s-au transformat autoturismele.Pompierii, alertati de urgenta, si cei de la Brasov, si cei de la Sibiu, au reusit sa-i scoata, fiind preluati de medici, care au inceput imediat procedurile de resuscitare, pentru ca ambii erau in stop ... citeste toata stirea