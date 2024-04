N-au gasit plosnite, dar au amendat Universitatea cu 1600 de lei

Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov a fost in control in caminul din campusul Universitatii Transilvania unde au existat reclamatii ca exista plosnite si, potrivit reprezentantilor institutiei, "nu s-a constatat prezenta acestora in camerele verificate". Totusi, specialistii DSP au recomandat distrugerea mobilierului, saltelelor si lenjeriei din camerele in care au fost ... citește toată știrea