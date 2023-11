In data de 3 noiembrie 2023, Asociatia HEM in parteneriat cu Primaria Comunei Recea si Centrul de Transfuzie Sanguina Sibiu organizeaza prima colectamobila de sange din Comuna Recea, in cadrul Programului National "N-avem SANGE?!" In ultimii trei ani, Satul Dejani din Comuna Recea a devenit gazda unicului eveniment de alergare dedicate exclusive promovarii donarii de sange - #bloodfluencer Marathon - organizat in luna iunie, cu ocazia aniversarii anuale a Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. ... citeste toata stirea