"Nabucco", doua reprezentatii sold-out

Melomanii brasoveni (care au mai prins bilete) sunt asteptati, sambata si duminica, 1 si 2 februarie, de la ora 18.30, in Sala Operei, cu capodopera verdiana "Nabucco". Cel mai popular moment muzical din "Nabucco" este "Va, pensiero, sull'ali dorate", mai cunoscut sub numele de Corul sclavilor evrei. Refrenul este o dramatizare a Psalmului 137, care incepe cu cuvintele "Langa apele Babilonului, am sezut si am plans" si a fost, de asemenea, asociat cu lupta afro-americana pentru libertate. ... citește toată știrea