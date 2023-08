Cazul Nadas demonstreaza cel mai bine coruptia din institutiile statului roman. Satul a fost retrocedat unor insi care au stiut unde si cand sa actioneze, uzand de lacomia unor notari, experti topo, judecatori sau functionari publici. Toti au adus in actualitate povestile cu grofi, folosindu-se de averile lor, desi, dupa 1948, situatia acestora a fost elucidata juridic. In atare conditii, Nadasul a fost retrocedat ilegal in 2006 prin sentinta civila 657/2006, pronuntata de Judecatoria Ineu la ... citeste toata stirea