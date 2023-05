Cu toate ca metoda "Accidentul", prin care infractorii cauta sa insele persoane care nu sunt suficient de vigilente, a fost mediatizata foarte mult in ultimii ani, aceasta continua sa produca victime. In dimineata zilei de luni, 29 mai, politistii brasoveni au efectuat 8 perchezitii domiciliare in municipiul Constanta si in judetul Vaslui, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea de infractiuni de inselaciune comise prin metoda "Accidentul"."Din cercetari a ... citeste toata stirea